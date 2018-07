Lassana Diarra revela desejo de continuar no Real Madrid

Atualmente com 25 anos, Lassana Diarra está no Real Madrid desde janeiro do ano passado, mas nunca virou titular absoluto do time. Nesta temporada, por exemplo, ele disputou apenas nove partidas no Campeonato Espanhol e fez outras cinco na Liga dos Campeões da Europa.

"Estou no Real Madrid e tenho contrato. Há um mês, a situação era mais difícil, mas espero continuar aqui. Atualmente, tenho pensado apenas no próximo jogo, mas não sei se irei continuar aqui", afirmou o jogador, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira.

"Estou à disposição do clube. Tento não pensar muito se estou jogando ou não. Quero apenas aproveitar o momento e tentar ajudar o Real Madrid a vencer", concluiu Lassana Diarra, um dos muitos jogadores de meio-campo que Mourinho tem no elenco do clube espanhol.