Laterais agradam, mas São Paulo admite preocupação defensiva

O São Paulo abriu o ano vencendo o Vasco, por 2 a 1, sexta-feira à noite, na Arena Amazônia, pelo triangular amistoso Super Series. Na comparação com o time do ano passado, a versão 2015 da equipe tricolor tem duas novidades: as entradas de Bruno e Carlinhos, ambos vindos do Fluminense, nas laterais. Com eles, já foi possível perceber que o time se reforça no ataque, mas fica mais vulnerável atrás.

"No ano passado, sentimos falta desses jogadores de apoio para aproximar dos parceiros de ataque. E o Bruno e Carlinhos são estes tipos de jogadores que sentimos falta para fazer parceria na frente. Eles são importantes, até porque o Luis Fabiano e o Kardec precisam receber bolas na área. É claro que precisamos trabalhar o equilíbrio da equipe", admite Milton Cruz, que treina o time em Manaus porque Muricy Ramalho está internado com diverticulite em São Paulo.

O auxiliar não escondeu que, neste início de temporada, a prioridade é adaptar o time às mudanças recorrentes das entradas de dois laterais ofensivos. "Agora, vamos procurar uma maneira para ser mais equilibrado. O Kardec, que é exímio cabeceador e o Luis Fabiano, oportunista, precisam dessas bolas na área. Vamos encontrar o equilíbrio, podem ter certeza, e o time ficará ainda mais forte. O Muricy e toda a comissão técnica vão trabalhar para ajustar a equipe", reforçou Milton Cruz.