Laterais da seleção revelam caminho para bater Espanha Os laterais da seleção brasileira enfrentarão velhos conhecidos na final deste domingo no Maracanã. Daniel Alves joga no Barcelona, equipe que tem nove jogadores na seleção da Espanha - sete deles titulares -, desde 2008. Marcelo está no Real Madrid, time com quatro convocados pelo técnico Vicente del Bosque, três dos quais titulares, desde 2007. Ou seja, conhecem bem os rivais da decisão da Copa das Confederações - e também são bastante conhecidos por eles. Podem passar, portanto, dicas importantes para Felipão e seus companheiros, mas não fazem segredos sobre o óbvio: o Brasil vai ter de jogar muita bola para ficar com o título.