Laterais Gilberto e Gabriel Silva movimentam último dia da janela na Itália Dois laterais brasileiros estão entre as principais transações do morno último dia da janela internacional de transferências na Itália. Gilberto, que atua pela direita e já jogou no Botafogo e no Inter, trocou a Fiorentina pelo Verona, lanterna do Italiano. Já Gabriel Silva, ex-Palmeiras, saiu do Carpi para defender o Genoa.