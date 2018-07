Laterais Marlon e André Rocha reforçam elenco vascaíno

RIO - Depois do goleiro uruguaio Martín Silva e do volante paraguaio Aranda, que vieram do Olimpia e foram apresentados no dia anterior, a novidade do Vasco nesta terça-feira foi a chegada do lateral-esquerdo Marlon e do lateral-direito André Rocha. Ambos já treinaram com os novos companheiros, junto com o zagueiro Rodrigo, reforço que veio do Goiás.

"Vestir a camisa do Vasco é a concretização do sonho do meu pai, que é vascaíno fanático. Quando eu ainda jogava pelo Criciúma, meu pai sempre dizia que um dia iria me ver no Vasco, mas eu não acreditava que isso um dia pudesse acontecer", contou Marlon, em entrevista ao site do clube. "Estou muito feliz e ansioso para estrear e poder trazer meu pai até o Rio para me ver jogar."

Aos 28 anos, Marlon defendeu o Criciúma no último Campeonato Brasileiro. Antes disso, teve passagem por clubes de menor expressão no cenário nacional, como Pinheirense, Tuna Luso, Remo, Vila Nova, Ananindeua e Novo Hamburgo.

Já André Rocha, de 29 anos, chegou a jogar no Palmeiras e no Atlético-PR, além de ter passagens pelo exterior - esteve no FC Dallas, dos Estados Unidos -, mas disputou a temporada passada pelo Figueirense na Série B.

"O Vasco é um clube grande e de muita tradição. Estou contando os dias para que o Estadual chegue logo e que possamos fazer um grande campeonato. Estou muito feliz por estar aqui e confiante que o ano será muito bom", comentou André Rocha, ao site do clube.