Laterais Weldinho e Fabrício devem reforçar o Inter

Um dos principais destaques do time de Jundiaí, Weldinho também estava na mira do Corinthians, mas seu destino deve mesmo ser o Beira-Rio. Com 20 anos, o lateral será emprestado até o final da temporada, inicialmente para ser reserva de Nei.

O reforço da lateral-esquerda é um pouco mais conhecido. Trata-se de Fabrício, destaque da Portuguesa em 2010. O lateral, insatisfeito no Canindé desde antes do início do Paulistão, deve ser trocado pelo goleiro Muriel.

A negociação deve ser concluída nesta terça-feira. Fabrício sequer foi relacionado para o confronto contra o Paulista no final de semana passado. O vice-presidente da Portuguesa, Luis Iaúca, confirmou que entre os clubes está tudo acertado, restando apenas os detalhes burocráticos.

"A negociação está praticamente concretizada. Entre nós e Internacional está tudo acertado, mas faltam alguns detalhes. Enquanto isso, o Muriel irá defender a Portuguesa na sequência da temporada", explicou o dirigente.