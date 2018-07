Adriano chega a Istambul e deve trocar Barcelona por Besiktas

Após seis anos jogando pelo Barcelona, o lateral-esquerdo Adriano está de saída da Catalunha. Neste domingo, ele foi recebido com festa em Istambul, na Turquia, para onde viajou visando concluir a transferência para o Besiktas. Ele deve realizar exames médicos antes de assinar contrato e ser oficializado como reforço dos turcos.

Revelado pelo Coritiba, Adriano está com 31 anos e vinha perdendo espaço no Barcelona nas últimas três temporadas. Depois da contratação de Jordi Alba, ele passou a ser reserva na lateral esquerda e, apesar de conseguir jogar pelos dois lados do campo, vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Luis Enrique.

Perto do Besiktas, Adriano nem viaja com o elenco do Barcelona para a Inglaterra na segunda-feira. Ele chegou ao Camp Nou em 2010, depois de se destacar disputando seis temporadas pelo Sevilla. No Barça, ganhou quatro vezes o Espanhol, duas vezes a Liga dos Campeões e o Mundial e três a Copa do Rei.