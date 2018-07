Lateral Arnaldo reafirma vontade de renovar com o Botafogo

Com contrato somente até o fim do ano, o lateral-direito Arnaldo reiterou nesta quinta-feira, 5, seu desejo de permanecer no Botafogo para a próxima temporada. O jogador de 25 anos acredita que vem demonstrando em campo sua intenção de continuar ganhando chances com o técnico Jair Ventura.

"Quero ficar e isso é o mais importante. Se ambas as partes querem tem tudo para dar certo", declarou Arnaldo, que foi contratado junto ao Ituano em maio deste ano. "Acho que estou no caminho certo e agora tenho que focar no meu trabalho para melhorar ainda mais. Sempre é preciso algo a mais. É um passo muito importante na minha carreira."

Apesar da animação, Arnaldo não escondeu que ainda está incomodado com a derrota para o Vitória, no domingo. Jogando em casa, no Engenhão, o time carioca perdeu por 3 a 2, ao levar dois gols nos minutos finais, sofrendo a dura virada.

"Perder é doído, ainda mais do jeito que foi. Uma fatalidade, mas já mostramos em outros jogos que as derrotas nos fortaleceram. Pensamos sempre no próximo jogo e agora teremos a Chapecoense pela frente. Vamos pensar primeiro neles para depois pensar no Vasco", projetou o lateral.

O confronto com a Chapecoense será na próxima quarta-feira, dia 11, novamente no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Na rodada seguinte será a vez do clássico com o Vasco no sábado, dia 14, no estádio do Maracanã.