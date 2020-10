Lateral assume responsabilidade por empate e critica briga política no Botafogo

Com lágrimas nos olhos, o lateral Victor Luís assumiu a responsabilidade do empate do Botafogo por 2 a 2 diante do Ceará, neste sábado, no Engenhão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral desperdiçou um pênalti, chutando para fora, quando o marcador apontava 2 a 1 a favor do clube carioca.

"O Honda bateria, mas ele me deu a bola. Temos que ser homens suficientes para reconhecer nossos erros. Hoje todos se entregaram. Eu tive a possibilidade de dar a vitória ao Botafogo, nos meus pés, mas não consegui concluir. Sou homem de caráter e assumo a responsabilidade por esse empate. Não tem nada mais digno do que assumir isso", disse o jogador.

O lateral ainda prometeu melhorar para ajudar a tirar o Botafogo da briga contra o rebaixamento. Hoje, o time carioca tem 20 pontos, há três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

"Vou melhorar para poder ajudar ainda mais o clube. Em outras oportunidades fui decisivo, hoje acabei errando. Mas temos que aparecer nos momentos bons e nos ruins. Temos que dar a cara para bater. Precisamos saber que temos uma grande trajetória pela frente e a equipe vai me abraçar", declarou.

Victor Luis falou ainda sobre o conturbado momento político do Botafogo. Antes do duelo contra o Ceará, a torcida invadiu a sede do clube e protestou contra os dirigentes. Um dos principais alvos foi o presidente Mufarrej.

O lateral admitiu que o momento político tem se refletido dentro de campo. "É muito difícil você lidar com todas as conturbações que um clube tem. Estaríamos mentindo se não admitirmos que isso respinga na gente. Procuro não me pronunciar sobre isso, mas é uma situação muito difícil. Todos têm que pensar em um só Botafogo. Temos que deixar a vaidade de lado, deixar de pensar no eu e focar na camisa. Só assim vamos conseguir retomar a grandiosa história do Botafogo", afirmou.