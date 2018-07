Lateral Ayrton deixa Palmeiras para acertar com Vitória

SÃO PAULO - O lateral-direito Ayrton está de saída do Palmeiras e vai jogar pelo Vitória por empréstimo até o fim do ano. O atleta apareceu na tarde desta quinta-feira durante o treino do time paulista para se despedir dos ex-companheiros.

Em contato com a reportagem, o empresário do jogador, Sérgio Malucelli, confirmou que está tudo acertado entre os clubes. Ayrton disse que ainda nesta quinta-feira já começaria a arrumar a sua mudança de cidade.

O atleta chegou ao Palmeiras neste ano, depois de ter se destacado no Coritiba na temporada passada. Porém desde a parada da Série B, para a disputa da Copa das Confederações, ele não foi mais utilizado e acabou afastado do restante do elenco. A vaga de titular do time tem sido de Luis Felipe.