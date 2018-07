Lateral Bruno afirma que São Paulo reconquistou a torcida

"Resgatamos o São Paulo que o torcedor quer ver. Temos que ir para cima também no Campeonato Brasileiro. Não vale a pena trocar a postura, tem que melhorar. O espírito da Libertadores contagiou o grupo, que passou a ter mais confiança", afirmou o lateral. Em cinco jogos no Morumbi no ano, foram cinco vitórias, quatro delas pela Libertadores. A última, 1 a 0 sobre o Atlético-MG, teve a presença de mais de 60 mil pessoas.

O lateral foi poupado da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, e para o próximo domingo, contra o Inter, deve estar à disposição do técnico Edgardo Bauza para tentar aplicar na competição nacional a postura demonstrada no torneio sul-americano. "É o espírito da Libertadores, o espírito que esse grupo carrega. Aumentou muito a confiança de cada um", comentou.

Bruno demonstrou torcida para a renovação de contrato do zagueiro Maicon, emprestado pelo Porto somente até 30 de junho. "O Maicon é um jogador muito importante e vem demonstrando isso em todas as partidas. Claro que todos os atletas têm a sua importância, mas ele vem se destacando com um bom futebol. É complicado, eu espero que possam resolver. Ele não só tem mostrado um bom futebol, mas fora de campo tem nos ajudado e conversado com todos", afirmou.