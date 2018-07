Lateral Bruno chega ao Flu e fala em 'agarrar' chance

Ciente da responsabilidade de substituir um jogador que agradou com a camisa do Fluminense e chegou até à seleção brasileira, Bruno promete empenho, mas prefere traçar o seu próprio caminho no novo clube.

"O Mariano tem uma historia muito linda aqui no Fluminense, mas espero demonstrar meu futebol. Ele construiu a carreira dele e quero construir a minha. Quero chegar dentro de campo e mostrar o meu futebol, para não haver desconfiança da torcida", disse o novo lateral do Fluminense

O jogador de 26 anos chega às Laranjeiras depois de passar por clubes de menor porte, como Juventude, Guarani e Figueirense. Com a chance de ser titular de uma grande equipe, ele espera também realizar o chamou de sua meta e chegar à seleção brasileira.

"Quero agarrar essa oportunidade com as duas mãos. Quero chegar à seleção brasileira e conquistar títulos aqui no Flu. Estou esperando essa oportunidade na minha vida e não quero deixar ela passar", garantiu.

MAIS REFORÇOS - Logo após de Bruno conceder a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Fluminense, o vice-presidente de futebol do clube, Sandro Lima, anunciou que o meia Wagner será o segundo reforço a ser apresentado no Flu. O jogador, que estava Gaziantepspor, da Turquia, chegará às Laranjeiras na semana que vem.