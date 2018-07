Lateral Bruno defende reclamações de colegas no São Paulo

O lateral-direito Bruno, do São Paulo, disse nesta quinta-feira que é normal no futebol a presença de jogadores insatisfeitos no elenco com algumas decisões do treinador. O titular da equipe afirmou compreender as reclamações recentes de reservas como Alan Kardec e Rogério sobre Edgardo Bauza e comentou que com base na conversa e na paciência, as pendências devem se acertar.

"Quem estiver feliz no banco, algo está errado, tem de ficar p... mesmo. Mas tem de mostrar no campo. É trabalhar. Na hora que a oportunidade aparecer, também tem de dar conta, pensar no São Paulo, não no pessoal, para dar tudo certo. Eles estão certos em estar insatisfeitos, porque não estão jogando", comentou Bruno. Após a vitória sobre o Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista, dois jogadores reclamaram de decisões do técnico.

Alan Kardec lamentou receber poucas chances e cobrou ter mais conversas com Bauza para que pudesse falar sobre seu posicionamento como segundo atacante. Já Rogério, também atacante de origem, disse não gostar de atuar na posição de meia, como foi escalado na partida, por preferir atuar na ponta. Ao fim da partida, o treinador argentino minimizou as duas queixas e reiterou estar convicto das suas decisões.

Bruno explicou nesta quinta-feira que algumas reuniões internas vão amenizar essas insatisfações. "É hora de a gente resolver as coisas aqui dentro, e resolver no campo. Sempre que posso converso com ele (Bauza), com a comissão. Temos de avaliar se as coisas estão andando, ou não. Tem de ter essa postura, para a gente se unir cada vez mais", afirmou.

Nesta quinta-feira, o time se reapresentou após ganhar um dia de folga. Os reservas fizeram um trabalho no campo, enquanto os titulares ficaram em atividades regenerativas. O próximo compromisso da equipe é no sábado, pelo Campeonato Paulista, contra o São Bernardo, no Pacaembu.