Lateral Bruno deixa campo com dores e vira dúvida no São Paulo

O lateral-direito Bruno se tornou dúvida do São Paulo para o duelo deste domingo, contra o Internacional, às 16 horas, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o treino realizado na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, antes do seu fim por causa de dores na perna direita.

Após a atividade, o médico do São Paulo, José Sanchez, afirmou que o atleta será examinado para saber quais serão as suas reais condições de encarar o time gaúcho no final de semana. "Ele está com dor na panturrilha direita e vamos avaliar melhor para ver a condição clínica dele", avisou.

Caso não possa atuar neste domingo contra o Inter, o técnico Milton Cruz deve improvisar um jogador na posição. Os mais cotados para entrar no lugar de Bruno são os volantes Hudson e o zagueiro Paulo Miranda.

Já Rafael Toloi continua com dores no ombro direito e talvez não volte a jogar tão cedo. Ele já não atuou na última rodada do Brasileirão, no sábado, contra o Joinville, e nesta quinta-feira, ao tentar ir para o campo, sentiu muito desconforto na região lesionada.

OSORIO

Recém-contratado pelo São Paulo, o técnico Juan Carlos Osorio deverá ser apresentado oficialmente como novo comandante tricolor entre sábado e segunda-feira. Ele ainda não chegou ao Brasil e sua apresentação, prevista inicialmente para esta quinta, foi adiada para o treinador resolver questões pessoais na Colômbia. Com isso, o time deverá voltar a ser dirigido por Milton Cruz, neste domingo, em Porto Alegre.