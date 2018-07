Lateral Bruno diz que Flu vai jogar para Fred no Brasileirão

Assim como Neymar chegou a dizer na seleção brasileira durante a Copa do Mundo, os jogadores do Fluminense estão dispostos a facilitar a vida de Fred, tão logo o atacante volte ao time do Fluminense. Foi o que ficou claro nesta quarta-feira, em entrevista concedida pelo lateral Bruno.

"Temos de fazer as jogadas para ele finalizar. Vamos jogar por ele e ele por nós", disse Bruno, reiterando que o grupo pensa do mesmo modo - na Copa, Fred sofreu por jogar isolado dos demais companheiros de ataque e só marcou um gol em sete partidas.

O técnico Cristóvão Borges admitiu que pode escalar Fred no jogo de domingo, contra o Goiás, no Maracanã. Mas deve definir a questão possivelmente na sexta-feira. Ele quer ter total respaldo da preparação física quanto às condições do atacante de suportar bem os 90 minutos.

Além disso, o treinador sabe que sua equipe tem convencido com boas exibições sem a presença de Fred e quer evitar precipitações. A última vez que o atacante atuou pelo Fluminense foi em 18 de maio, quando o time carioca perdeu para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre.