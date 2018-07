Lateral Bruno pede atenção ao Fluminense contra o América-RN

Com o placar de 3 a 0 obtido no jogo de ida e o apoio da torcida no Maracanã, o Fluminense vai receber em momento favorável o América-RN nesta quarta-feira, em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. As vantagens, contudo, não podem afetar a atenção do time carioca, alertou o lateral-direito Bruno, nesta terça.

"Nós temos de jogar com seriedade, porque o adversário virá para o tudo ou nada. A equipe tem de entrar com a cabeça no lugar e buscar o resultado e a classificação com calma", pregou o defensor, preocupado com uma surpreendente "zebra" na partida de volta da terceira fase da competição nacional.

Bruno lembrou que o time também contou com a vantagem de jogar em casa no fim de semana, mas não conseguiu vencer o Coritiba, lanterna do Brasileirão. "Não vencemos o jogo com o Coritiba, apesar do apoio da torcida, e espero que ela continue do nosso lado porque sempre é uma motivação a mais."

O resultado inesperado no Brasileiro, no entanto, não vai abalar a confiança do elenco do Fluminense antes do confronto pela Copa do Brasil, garantiu Bruno. "A competição ainda terá muitos jogos e nosso time é forte. Não vamos deixar um empate nos abalar. Vamos trabalhar para estar ainda mais fortes nos próximos jogos", declarou.

Na Copa do Brasil, o Fluminense garante a classificação às oitavas mesmo se perder por dois gols de diferença. Já no Brasileirão o time ocupa o quarto lugar, dentro do G4 da tabela, a quatro pontos do líder Cruzeiro.