Lateral Bruno será apresentado nesta terça no Fluminense

RIO - O lateral-direito Bruno será apresentado na manhã desta terça-feira como novo jogador do Fluminense. Contratado junto ao Figueirense, ele é o primeiro reforço que chega ao clube carioca para o ano que vem e chega para substituir Mariano, negociado com o Bordeaux, da França. Com 26 anos, o atleta foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro.

O volante colombiano Valencia, que tem contrato com o Fluminense até o dia 16 de agosto do ano que vem, está despertando interesse em clubes do Brasil e também do Terek Grozny, da Rússia. O atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de fevereiro.

A diretoria do Fluminense, no entanto, manifestou que pretende manter o volante colombiano, contratado junto ao Atlético-PR, em 2010. Não há uma definição, no entanto, para o início da negociação da renovação do vínculo atual de Valencia com o clube.