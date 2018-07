Lateral Bruno volta a sentir lesão e vira dúvida no São Paulo

O lateral-direito Bruno, do São Paulo, voltou a sentir uma lesão no tornozelo esquerdo nesta quinta-feira e se tornou novamente dúvida para enfrentar o Cruzeiro, domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador havia retornado aos treinos no começo da semana, mas como as dores voltaram, ele ficou apenas na academia nesta quinta e deve ficar fora do próximo jogo do time.

Bruno sofreu a lesão na derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR, há três semanas. O lateral deixou o time ainda no segundo tempo e foi desfalque nos últimos quatro compromissos do time, quando o volante Thiago Mendes foi improvisado na função. O outro lateral titular, Carlinhos, também estava machucado e retomou os treinos no começo desta semana, junto com Bruno, mas não voltou a sentir as dores na coxa direita.

O São Paulo teve nesta quinta-feira o retorno do técnico Juan Carlos Osorio. O colombiano não esteve no CT da Barra Funda na quarta porque foi liberado pela diretoria para acompanhar a semifinal da Copa Libertadores, entre Guaraní e River Plate. O treinador viajou ao Paraguai e deixou o comando do treino para o seu auxiliar Luis Pompilio Paes. Ao retornar, Osorio comandou por uma hora uma atividade fechada, seguida de treino técnico.

O possível retorno para os próximos jogos é do volante Wesley. Com dores nas costas, o jogador voltou a correr e a tendência é que esteja à disposição para a semana que vem, quando o São Paulo enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte.