Lateral Bryan comemora chance e estreia no Cruzeiro sob Mano Menezes

O técnico Mano Menezes voltou ao comando do Cruzeiro no fim de julho. Desde então, o lateral-esquerdo Bryan não disputou uma partida sequer no Brasileirão ou na Copa do Brasil. O jejum, contudo, terá fim nesta quinta-feira. Bryan fará sua estreia sob o comando do treinador, e será logo titular, em razão do desfalque do suspenso Edimar.

Sem chances na equipe, Bryan comemora a oportunidade e avisa que, mesmo sem vislumbrar oportunidades, vinha trabalhando forte à espera do momento certo. "Continuo trabalhando no dia a dia, como sempre. Querendo jogar, mas lutando com o time. Agora que a oportunidade apareceu é dar o meu melhor, continuar trabalhando firme durante a semana para, no jogo, poder fazer o meu melhor e ajudar o Cruzeiro a alcançar o resultado positivo", afirma.

Bryan foi contratado pelo clube mineiro em maio, após boa passagem pelo América-MG. Em sua chegada, o lateral ganhou oportunidades como titular. Mas, com a contratação de Mano, as chances cessaram. Ele não joga desde o início de julho.

Em seu retorno ao time, o lateral-esquerdo espera fazer bonito para emplacar a terceira vitória seguida do Cruzeiro no Brasileirão. Mesmo que o adversário da vez seja ninguém menos que o líder Palmeiras, fora de casa.

"Tivemos dois jogos em casa e fizemos a nossa parte. Agora, um jogo bom, fora de casa contra o líder, nada melhor do que fazer uma boa atuação e continuar dando sequência à nossa caminhada. Sempre queremos levar o Cruzeiro para a parte mais alta da tabela. É mais um jogo difícil, mas desses bons de se jogar", diz o lateral.

Com as duas vitórias seguidas, o time mineiro se afastou da zona de rebaixamento. Com 36 pontos, já aparece na 12ª colocação. No entanto, está a apenas três pontos da zona da degola.