Lateral Ceará festeja marca de 100 jogos com a camisa do Cruzeiro

No Cruzeiro desde julho de 2012, o lateral-direito Ceará pode alcançar uma marca expressiva neste domingo, na partida contra o São Paulo, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo, o veterano defensor, de 34 anos, disputará a sua centésima partida pelo time mineiro. E ele destacou a expressividade dessa marca.

"É muito importante você ter uma identificação com o clube que defende. Nem todos os atletas conseguem permanecer durante muito tempo em uma equipe nos dias atuais e ainda mais permanecer jogando. Estou aqui no Cruzeiro há apenas dois anos e dois meses e já podendo conseguir essa marca expressiva de 100 jogos. Não vou parar por aqui, espero que esse número possa cada dia aumentar mais e porque não chegar daqui a pouco a 200 jogos", disse.

Ceará atuou na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quinta-feira, improvisado na lateral esquerda, pois o técnico Marcelo Oliveira não podia contar com Egídio e Samudio, lesionados. A improvisação pode se repetir contra o São Paulo, mas dessa vez há a possibilidade de Egídio ser aproveitado no Morumbi.

No Cruzeiro, Ceará foi campeão brasileiro em 2013 e mineiro neste ano. E ele lembrou que até agora os seus números no Cruzeiro são bem positivos, com 60 vitórias, 17 empates e 22 derrotas, além de um gol marcado.

"Agradeço a Deus por essa ocasião de poder defender a camisa do Cruzeiro e o melhor de tudo é que foram quase 100 jogos, a maioria deles vitoriosos, e isso engrandece ainda mais essa marca", completou Ceará.