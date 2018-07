Lateral Cicinho afirma que defesa explica boa fase do Palmeiras

SÃO PAULO - O lateral-direito Cicinho reconheceu nesta terça-feira que a defesa é a principal responsável pela boa fase do Palmeiras no Campeonato Paulista. Líder da competição, com 19 pontos, a equipe também tem a defesa menos vazada, com apenas três gols sofridos em oito partidas.

"Que continue sem tomar gols. Se você não tomar, sempre soma ao menos um ponto. E três se fizer ao menos um gol. É importante conversar no dia-a-dia, com o goleiro e zagueiros para nos entendermos. Assim, a tendência é continuar sempre melhorando", afirmou.

Cicinho revelou que ainda se emociona ao se lembrar da estreia no Palmeiras, na vitória por 4 a 1 sobre o Ituano, em partida válida pela segunda rodada do Paulistão, disputada em Piracicaba. Titular da lateral direita, ele promete muito trabalho para seguir na equipe.

"Foi maravilhoso, o primeiro jogo foi inesquecível. Imaginei tudo que passei na vida. É difícil chegar em um time grande e se manter. Mas estou conseguindo fazer o meu futebol e o que o Felipão pede", comentou.

Cicinho garantiu que o grupo do Palmeiras está muito motivado para levar o time aos títulos em 2011. "Não conquistei nada na minha vida e todos querem conquistar aqui. Todos se ajudando, vamos chegar nas conquista", disse.

