Lateral colombiano deve ocupar vaga de Luis Felipe no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras é um dos clubes que aguardam ansiosamente pela decisão da CBF sobre a ideia de aumentar de três para cinco o limite de estrangeiros por time. Tudo porque pretende reforçar o elenco com mais um forasteiro. O lateral-direito colombiano Stefan Medina, do Nacional de Medellín, tem conversas adiantadas com o clube brasileiro e pode ser contratado, desde que o limite de estrangeiros seja ampliado. A decisão deve sair até sexta-feira.

O lateral tem 21 anos, já foi convocado para a seleção da Colômbia, que está na Copa, e também pode atuar como meia-direita. O Nacional está na fase final do Campeonato Colombiano e, por isso, Medina deverá continuar jogando pela equipe até as vésperas do Natal. Sexta e sábado serão disputados os dois últimos jogos da fase semifinal – que é jogada em grupos – e na semana que vem haverá jogos da decisão.

Em seguida, o jogador e seus procuradores acertarão os últimos detalhes da negociação para assinar contrato com o Palmeiras – desde, é claro, que a CBF mude a regra para estrangeiros. Medina chegará para ocupar a vaga de Luis Felipe, que está de malas prontas para o Benfica.

TRÊS ESTRANGEIROS

Medina, que enfrentou o São Paulo na Copa Sul-Americana, faz parte da lista de atletas que agradaram à comissão técnica do Palmeiras e à diretoria ao longo da temporada. O diretor executivo José Carlos Brunoro disse algumas vezes que vê o mercado sul-americano como uma excelente opção para buscar reforços bons e baratos, mas o Palmeiras já tem três estrangeiros (Eguren, Mendieta e Valdivia) e isso é um empecilho.

No mês passado, Brunoro aproveitou que estava na Argentina para tentar contratar o técnico Marcelo Bielsa e monitorou o mercado argentino. Ele voltou com alguns nomes que agradam a Gilson Kleina. A diretoria, como de praxe, disse que só comentará a negociação quando ela estiver confirmada.