Lateral completa 50 jogos no Sport em clássico nesse domingo com o Náutico RECIFE - O lateral-direito Thiaguinho está perto de completar 50 jogos pelo Sport. Vai ser neste domingo, nos Aflitos, em clássico com o Náutico pela 18ª rodada do Campeonato Pernambucano. Lateral de origem, Thiaguinho, que já atuou em diversas funções no time, chegou ao clube em janeiro de 2011, após ter conquistado o título de Campeão Brasileiro pelo Fluminense. Desde então, ele veste a camisa do Sport com muita disposição. "Adoro jogar em Recife. Me encontrei aqui. Gosto do povo, da cidade e me sinto em casa no Sport. É uma marca especial completar 50 jogos e logo no clássico que para a cidade. Quero que ela seja lembrada, principalmente, por uma vitória sobre o Náutico, se possível com um gol meu."