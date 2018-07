Lateral Cortez fica de fora da lista de relacionados contra o Bragantino

SÃO PAULO - O bom momento vivido por Thiago Carleto no São Paulo vai permitir ao clube dar um maior tempo de recuperação a Cortez. O lateral-esquerdo, que tem sido titular desde que chegou ao Morumbi, no começo do ano passado, está com dores no joelho direito e, apesar de ter treinado normalmente nesta sexta-feira, ficou de fora da lista de relacionados para a partida deste sábado, contra o Bragantino, no Morumbi.

Cortez já não atuou nos dois últimos compromissos da equipe, nas vitórias diante de Oeste e São Bernardo, e foi bem substituído por Carleto. O reserva, que já fez seis jogos como titular neste Brasileirão, tem agradado a torcida, recebeu elogios do técnico Ney Franco, e será mantido na equipe.

Além de Cortez, o São Paulo terá outros quatro desfalques para enfrentar o Bragantino, neste sábado, a partir das 18h30. Paulo Miranda e Rhodolfo aprimoram a forma física após sofrerem lesões, Osvaldo está com a seleção brasileira e Negueba operou o joelho. Por outro lado, Cañete e Wellington voltaram a ser relacionados.