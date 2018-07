Lateral da Croácia exalta importância de Modric na Copa: 'É o nosso líder'

Adversária da Rússia nas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado, em Sochi, a Croácia aposta em Luka Modric para seguir sonhando com um inédito título da competição. O lateral Vrsaljko falou sobre a importância do jogador do Real Madrid para a seleção, apesar da fraca atuação nas oitavas diante da Dinamarca, quando chegou a perder um pênalti na prorrogação.

+ Fifa multa Federação Croata por uso ilegal de propaganda durante jogo

+ Mário Fernandes diz que verá partida do Brasil e prevê 'grande jogo' com Croácia

"Modric é o nosso capitão e nosso líder. É um grande jogador e também uma pessoa incrível. O seu talento fala por ele", declarou em entrevista coletiva, dias depois de o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, apontar Modric como um dos candidatos ao prêmio de melhor jogador da Copa.

Apesar de exaltar a força da própria equipe, Vrsaljko reconheceu que os croatas deverão encarar bastante dificuldade contra a Rússia. Afinal, os donos da casa chegam bastante embalados após campanha surpreendente na primeira fase e eliminarem a Espanha nas oitavas.

"A gente respeita muito a Rússia. Eles estão jogando bem todo o torneio. Eles têm muito apoio dos torcedores e estão concentrados apenas na gente. A gente tem qualidade para ir à semifinal. Não importa se o jogo será bonito. O importante é assegurarmos uma vaga na semifinal", considerou.