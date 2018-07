Lateral da França ficará quatro semanas fora por lesão no ombro

Uma dividida já aos 44 minutos do segundo tempo de um amistoso praticamente já vencido pela França rendeu sérias consequências para Christophe Jallet. O lateral da seleção levou a pior no lance na vitória por 2 a 0 diante da Dinamarca, no domingo, e ficará afastado do futebol por cerca de quatro semanas.

Jallet acabou deslocando o ombro. Pior para o Lyon, que perderá seu lateral titular para as próximas partidas do Campeonato Francês. E o jogador é dono da posição, tendo atuado em 29 dos 30 jogos da equipe na competição até o momento.

Na derrota por 2 a 1 para o Brasil, Jallet ficou no banco e não entrou em campo. Mas para o Lyon será um desfalque de peso e deverá ficar afastado por quatro dos oito jogos restantes do Campeonato Francês. A equipe é a segunda colocada da competição, um ponto atrás do líder Paris Saint-Germain.