Lateral da Roma, Bruno Peres sofre acidente de carro e sai ileso

O brasileiro Bruno Peres sofreu um acidente automobilístico nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira na capital da Itália. O lateral-direito da Roma bateu a Lamborghini que estava dirigindo em um muro e deixou o carro bastante danificado, mas saiu ileso.

Segundo relatos da imprensa italiana, Bruno Peres passava pela região de Terme di Caracalla quando bateu o carro por volta das 5h20 (horário local). Curiosamente, o mesmo brasileiro já havia sofrido um acidente automobilístico em Roma há cerca de um ano e meio, quando bateu um Porsche alugado.

Bruno Peres estaria aproveitando a noite romana, já que o elenco do clube está de folga nesta segunda-feira. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou uma quantia de álcool pouco abaixo do limite criminal. Mesmo assim, de acordo com a publicação, teve a carteira de motorista apreendida, responderá a processo e terá que pagar multa de 800 euros (cerca de R$ 3,2 mil).

A torcida da Roma vem criticando bastante Bruno Peres nos últimos tempos, justamente por uma suposta falta de comprometimento do atleta. Na última janela de transferência, ele recebeu uma proposta do Genoa, mas preferiu ficar no clube da capital.