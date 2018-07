Lateral da seleção grega na Copa renova e permanece na Roma

A Roma anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do lateral Vasilis Torosidis. O jogador grego assinou um acordo por três temporadas, o que assegura sua permanência no clube até 2017. "Eu vou ficar em Roma porque é um grande clube, com grandes metas e quero ganhar alguma coisa com esta equipe", disse o defensor, de 29 anos. Torosidis, que ainda tinha um ano de vínculo com a Roma, chegou ao clube italiano em janeiro de 2013. "Temos um plantel forte, com tantos jogadores de alto nível. Nós todos queremos ganhar títulos, mas vai ser uma temporada difícil", disse o zagueiro grego.

Depois de um excelente início de temporada, a Roma acabou terminando a última edição do Campeonato Italiano em segundo lugar, 17 pontos atrás da campeã Juventus. Agora, na próxima edição do torneio, o time tentará encerrar seu longo jejum sem vencer o Campeonato Italiano - o último título foi na temporada 2000/2001.

Torosidis é presença constante na seleção da Grécia, tendo feito parte do elenco da equipe nas Copas do Mundo de 2010 e 2014 e também nas edições de 2008 e 2012 da Eurocopa. No último Mundial, o zagueiro participou dos quatro jogos dos gregos no Brasil.