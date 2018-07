Lateral Diego Macedo chega confiante no Atlético-MG O Atlético-MG apresentou nesta terça-feira o lateral-direito Diego Macedo, que fez um bom Campeonato Paulista pelo Bragantino. O jogador assinou contrato com a equipe mineira por dois anos com opção de renovação por mais uma temporada. Diego Macedo afirmou que está ansioso pela sua estreia no clube.