Lateral-direita vira problema para o Corinthians

SÃO PAULO - Com dificuldade para reforçar o time, o Corinthians pode começar o ano sem lateral-direito. Alessandro se aposentou e Edenílson, que é titular, recebeu uma proposta do Napoli. Para piorar, Rafinha, grande aposta para 2014, renovou com o Bayern de Munique até 2017.

Para comprar Edenílson, o clube italiano já acenou com uma oferta de 3,5 milhões de euros (R$ 11,2 milhões). Mas o negócio pode ser fechado por um valor um pouco maior: algo em torno de 5 milhões de euros (R$16 milhões). O contrato do lateral com o Corinthians termina no fim de 2014, mas o próprio jogador já decidiu que o melhor caminho é jogar na Europa, além do fato de a proposta salarial ser melhor.

A partir de agora a diretoria corintiana vai buscar um jogador para a posição, porque Rafinha, que era o principal alvo do clube, renovou seu contrato com o Bayern de Munique em meio à disputa do Mundial de Clubes, no Marrocos - neste sábado o time alemão faz a final contra o Raja Casablanca.

Na lateral-esquerda, Uendel, da Ponte Preta, pode reforçar o time. O Corinthians ainda busca um parceiro para pagar os R$ 6 milhões exigidos pelo time do interior.