Lateral-direito Artur exalta estreia, mas 'aceita' a reserva no Palmeiras

SÃO PAULO - Um dos destaques do Palmeiras na vitória sobre o XV de Piracicaba, o lateral-direito Artur conteve a empolgação após marcar um dos três gols palmeirenses logo em sua estreia, na noite de quarta-feira. Artur admitiu que ainda não está em condições de disputar com Cicinho uma vaga na equipe titular.

"O Cicinho é um dos melhores laterais do País e eu cheguei com a consciência que venho para ser reserva dele. É claro que, com o tempo, vou procurar cavar o meu espaço entre os titulares, mas o mais importante é que estou muito feliz de ter essa oportunidade no Palmeiras e que estarei sempre à disposição para quando o Felipão precisar", afirmou.

Apesar do pé no chão, Artur não deixou de festejar a boa estreia. "Realmente, foi uma estreia maravilhosa. Marcar um gol logo no primeiro jogo, e ainda mais o da vitória, é sempre muito bom. Estou muito feliz, mas ainda é pouco. Tenho muito a mostrar e sei que posso render ainda mais", comentou o lateral.

Artur ganhou a chance de iniciar como titular na quarta porque o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu poupar alguns atletas, como o lateral Cicinho. O titular deverá retomar sua posição no jogo contra o Ituano, sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.