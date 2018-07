Lateral-direito Douglas diz que jogar no Barcelona 'é o máximo'

Após desembarcar na Espanha, o lateral-direito Douglas foi diretamente para o CT Joan Gamper onde fez exames médicos, antes de ser apresentado oficialmente como novo reforço do Barcelona para a temporada. Em sua chegada ao novo clube, o jogador, que estava no São Paulo, posou para fotos ao lado do escudo do Barcelona para, logo em seguida, assinar contrato por cinco anos.

Em entrevista ao canal oficial do clube, Douglas demonstrou empolgação com o novo desafio. "Para mim, jogar no Barcelona é o máximo, é tudo. Estou muito feliz por tudo o que aconteceu na minha vida e por poder defender a camisa desse time. Espero retribuir a confiança dentro de campo", disse o lateral, que custou 4 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

Ciente das diferenças entre o futebol brasileiro e o europeu, Douglas espera se adaptar rapidamente. Ele demonstra grande respeito aos jogadores do Barcelona. "Quero aprender porque o jogo aqui é diferente do praticado no Brasil. Todos os jogadores do Barcelona que eu vi jogar são craques. Já joguei contra Neymar no Brasil e ele é um jogador sensacional, que representa muito bem a seleção brasileira".

Com o acerto, Douglas será a sexta contratação realizada pelo Barcelona nesta temporada. Além do lateral brasileiro, o clube espanhol já havia assinado com os goleiros Marc Andre Ter-Stegen e Claudio Bravo, os zagueiros Thomas Vermaelen e Jerémy Mathieu, o meia Ivan Rakitic e também o atacante Luis Suárez, sua grande contratação até agora.