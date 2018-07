Lateral-direito Ezequiel vê Cruzeiro no melhor momento da temporada

Depois de vencer o Bahia no domingo e aproveitar um dia de folga, o elenco do Cruzeiro retomou os trabalhos nesta terça-feira e iniciou a preparação para encarar o Atlético-GO domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Há oito jogos sem perder e às vésperas de decidir a Copa do Brasil com o Flamengo, o momento foi celebrado pelos jogadores celestes.

"Esse é o melhor momento nosso no ano. A gente retomou a confiança, as vitórias estão aparecendo. O grupo fica mais fortalecido. Achamos a direção. É continuar nessa caminhada, temos muita coisa a buscar ainda", declarou o lateral-direito Ezequiel nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Em meio a uma maratona de jogos na temporada, o Cruzeiro terá a semana para trabalhar antes de encarar o Atlético-GO. Será a última partida da equipe antes da decisão da Copa do Brasil, dia 27, com o Flamengo, em casa, o que deve fazer com que Mano Menezes poupe alguns jogadores.

"Independentemente de quem entrar, vai representar bem a camisa do Cruzeiro. Grupo é para isso, a comissão sempre vem cobrando dos jogadores que não estão jogando, porque a oportunidade sempre chega e a gente nunca sabe quando. É um grupo muito bom de trabalho, quem não está jogando vem apoiando, trabalhando forte, pra quando entrar estar bem", afirmou Ezequiel.

Nesta terça-feira, os titulares do duelo diante do Bahia participaram de uma atividade regenerativa, enquanto o restante do elenco foi a campo para um treino técnico. A maior novidade da atividade ficou por conta do volante Lucas Romero, que se recuperou de dores no tornozelo direito e trabalhou em campo.