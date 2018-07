Lateral-direito João Cancelo passa por exames na Juventus e deve ser reforço

A Juventus aguarda resultados de exames médicos do lateral-direito João Cancelo para anunciá-lo como reforço para a próxima temporada, após negociação com o Valencia. O jogador português desembarcou em Turim nesta terça-feira e na manhã desta quarta foi submetido a testes clínicos nas dependências do clube.

Revelado pelo Benfica, o defensor pouco jogou no futebol português antes de ser emprestado para o Valencia, em agosto de 2014, e contratado pela quantia de 15 milhões de euros dez meses depois (cerca de R$ 52 milhões de reais na cotação da época). Ao todo, disputou três temporadas completas pelo clube espanhol.

De agosto de 2017 a maio de 2018, Cancelo esteve emprestado à Inter de Milão, portanto já tem experiência no Campeonato Italiano. Nesse período, disputou 28 partidas, 22 delas como titular, e marcou um gol. O custo da transferência do Valencia para a Juventus não foi divulgado.

Na nova equipe, Cancelo poderá jogar tanto como lateral-direito no 4-4-2 como de ala no 3-5-2, esquemas utilizados pelo técnico Massimiliano Allegri. Na última temporada, na qual a Juventus ganhou o sétimo título seguido do Campeonato Italiano e o quarto consecutivo da Copa da Itália, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado e Stephan Lichtsteiner foram utilizados no setor.

Lichtsteiner foi o jogador mais escalado como lateral-direito por Allegri nas últimas temporadas, mas o suíço deixou a Juventus após sete anos. O defensor se transferiu para o Arsenal.