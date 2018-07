Lateral-direito Jonathan fica mais perto do Santos

SÃO PAULO - O Santos espera consolidar a contratação do lateral-direito Jonathan, do Cruzeiro. Os clubes já entraram em acordo e a confirmação da transação deve ocorrer assim que ele for aprovado nos exames médicos, provavelmente ainda antes do fim do ano.

O jogador se recupera de uma pubalgia, mas a lesão não será problema para ele integrar a equipe da Vila Belmiro.

O lateral é o segundo ex-cruzeirense que trabalhou com Adílson Batista contratado pelo Santos. O volante Charles foi o primeiro.