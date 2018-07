Lateral-direito Leandro Silva é apresentado no Santos

O jogador, que disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista no primeiro semestre, sonha em fechar o ano como campeão mundial de clubes. "Mesmo vindo da Série A-2, creio que posso aproveitar esta chance da melhor forma, correspondendo, conquistando títulos. Não quero ser comparado com ninguém. Quero fazer o meu papel, jogar bola, para ser lembrado por todos", disse o jogador, contratado para o lugar de Jonathan, negociado com a Inter de Milão.

Leandro, revelado pelas categorias de base do São Caetano e que estava em Sorocaba desde 2008, chega à Vila Belmiro com contrato de experiência até o fim da temporada. Depois, se o jogador agradar, o Santos tem a opção de renovar com ele por cinco anos e adquirir 70% dos direitos econômicos do lateral.

"Não quero pensar se o contrato é curto ou longo. Quero ter a melhor postura aqui no clube, sendo honesto. No final do campeonato quero ser lembrado, para renovar o contrato", disse Leandro, que, como de praxe, tem a seleção como objetivo. "É um sonho de todo jogador vir de um clube grande como o Santos. Mas eu digo que este é só um degrau. Quem sonha sempre alcança e eu quero chegar à seleção brasileira um dia."