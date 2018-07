Lateral-direito Lucas é mais um reforço do Palmeiras para 2015

O Palmeiras acertou nesta terça-feira mais uma contratação para a próxima temporada. O lateral-direito Lucas, do Botafogo, esteve na Academia de Futebol nesta terça-feira para conhecer as dependências do clube, acertar os últimos detalhes e assinar um contrato válido por dois anos.

Lucas tem 26 anos e iniciou a carreira no Figueirense. Ele defendeu ainda o São Bento até chegar ao Botafogo em 2011. Ele foi campeão da Taça Rio de 2012 e 2013, Taça Guanabara de 2013 e Campeonato Carioca de 2013. E ainda fez parte da seleção brasileira campeã do Superclássico das Américas de 2012.

O jogador estava sem jogar desde agosto, quando entrou na Justiça contra o Botafogo, alegando falta de pagamento de salários, dentre outros benefícios. Como já havia estourado o número de jogos na Série A e não queria atuar na Série B, ele ganhou "férias forçadas".

Um fato curioso, é que Lucas conheceu o novo clube ao lado do gerente de futebol, Cícero Souza, enquanto o técnico Oswaldo de Oliveira era apresentado para a imprensa, pouco depois do meio-dia. O treinador trabalhou com o lateral no Botafogo e deu aval para sua contratação.

No Palmeiras, Lucas chega para disputar posição com o jovem João Pedro, de 18 anos. Wendel também é outra opção no setor, mas tem contrato até dezembro e a tendência é que deixe o clube.

Além de Lucas, o Palmeiras já acertou a contratação do volante Amaral, que estava no Goiás, e tem tudo acertado com o zagueiro Vitor Hugo, do América-MG. O defensor assinará contrato nos próximos dias.