Lateral-direito Maicon amplia contrato com a Roma até junho de 2016

O lateral-direito Maicon vai defender a Roma por ao menos mais duas temporadas. Nesta segunda-feira, o clube italiano anunciou a renovação do contrato do jogador brasileiro até o dia 30 de junho de 2016. Além disso, o acordo possui uma cláusula que permite a sua prorrogação por mais um ano.

Pouco aproveitado no Manchester City, Maicon foi contratado pela Roma em julho de 2013 e, desde então, vem tendo êxito no clube italiano, sendo, inclusive, convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo deste ano. O lateral-direito também foi lembrado por Dunga para amistosos da seleção brasileira nos Estados Unidos, mas acabou sendo cortado por problemas disciplinares.

Mesmo assim, Maicon segue em alta na Roma, tanto que foi titular nos dois jogos do time na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, tendo marcado um gol diante do CSKA Moscou, e em quatro das seis rodadas do Campeonato Italiano.

Assim, aos 33 anos, Maicon prorrogou o seu contrato com a Roma por mais duas temporadas e ficará, inicialmente, até 2016 no futebol da Itália, onde também já atuou pela Inter de Milão entre 2006 e 2012.