Lateral do Atlético-MG espera jogo difícil contra Goiás A surpreendente virada do Goiás sobre o Palmeiras, na semifinal da Copa Sul-Americana, acendeu o sinal de alerta no Atlético Mineiro, adversário dos goianos neste domingo, pela penúltima rodada do Brasileirão. Ameaçado pelo rebaixamento, o time mineiro precisa de uma vitória na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), para respirar mais aliviado na tabela.