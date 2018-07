Lateral do Atlético prevê clima de final contra Grêmio

"É uma final. É confronto direto pela Libertadores e temos que jogar para vencer. A garra e a determinação de cada um será o mais importante para buscarmos essa vitória", comentou o jogador.

Para Paulinho, os atleticanos terão que mostrar maior motivação em campo para compensar a força da torcida gremista no Olímpico. "A presença da torcida é a única coisa que muda entre jogar dentro e fora de casa. Os caras vão estar motivados pela presença da torcida, mas nós também temos que estar motivados".

Paulinho, porém, ainda não sabe se jogará no sábado. Após cumprir suspensão na última rodada, ele disputará a vaga na lateral com Márcio Azevedo, recuperado de uma contusão no joelho. "Não sei se volto como titular, porque teve o retorno do Márcio e o professor é quem vai decidir. Mas estou preparado. Se me escolher, vou firme para esse jogo", garantiu.