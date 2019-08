Lateral do Botafogo lamenta queda na Sul-Americana: 'Não fomos competentes'

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, coma derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, o lateral-esquerdo Gilson, do Botafogo, lamentou o resultado e as chances desperdiçadas, principalmente no primeiro tempo da partida disputada no Independência, em Belo Horizonte na noite desta quarta-feira.

Para o jogador, o Botafogo não soube aproveitar o bom futebol da primeira etapa para transformar a superioridade em gols e foi penalizado na segunda parte de partida - o Atlético começou a partida em vantagem por ter vencido na ida por 1 a 0.

"Fizemos um bom primeiro tempo, mandamos no jogo na minha opinião. Controlamos a primeira etapa, finalizamos mais, tivemos mais chances, mas não fomos competentes. No segundo tempo, eles aproveitaram as oportunidades que tiveram e ganharam a partida. Vamos continuar trabalhando. Bola para frente porque temos mais desafios importantes no ano", disse Gilson, após a partida.

Eliminado da Sul-Americana, o Botafogo agora disputa apenas o Campeonato Brasileiro até o final da temporada. A equipe de Eduardo Barroca está na décima colocação, com 16 pontos, e volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.