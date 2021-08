Lateral do City é preso acusado de estupro e agressão sexual na Inglaterra

O lateral esquerdo francês Benjamin Mendy, de 27 anos, do Manchester City, recebeu quatro acusações de estupro e uma de agressão sexual e foi colocado em prisão preventiva por decisão de um tribunal britânico nesta sexta-feira (27).

O jogador compareceu a um tribunal de Chester, noroeste da Inglaterra, onde o juiz ordenou a detenção preventiva. Mendy falou apenas para confirmar seu nome, endereço e data de nascimento. Como o pedido para fiança foi recusado pelo juiz, o jogador deve passar o fim de semana preso.

Os ataques teriam acontecido entre outubro de 2020 e agosto de 2021. Três mulheres, incluindo uma de 18 anos, seriam as vítimas. Mendy já enfrentava uma acusação de violação das condições de fiança em agosto, mas essa denúncia foi retirada no tribunal.

Segundo testemunhas, o atleta não demonstrou nenhuma emoção durante a audiência, que durou cerca de uma hora. Debbie Bryne, promotora do caso, afirmou que uma das condições da fiança de Mendy era que ele não deveria ter festas em casa.

Nessa semana, a polícia foi chamada para uma festa que acontecia na residência do jogador, no vilarejo de Mottram St Andrew. Na sequência, o francês foi preso por uma nova acusação de estupro.

“O réu mostrou total desrespeito e uma arrogância em ignorar as condições da fiança e continuar a conduzir sua vida social como ele quiser", disse Byrne. Ele foi levado do tribunal por dois oficiais.

O juiz do distrito, Jack McGarva, enviou o caso ao Tribunal de Chester Crown onde o jogador é esperado no dia 10 de setembro. Caso os advogados do atleta não apelem contra a recusa de fiança, o francês ficará em custódia pelo menos até essa data. Qualquer apelo só será ouvido no começo da próxima semana.

Mendy está no Manchester City desde 2017, quando se transferiu do Monaco em uma transferência de 52 milhões de libras (R$372 milhões de reais), valor recorde para um defensor na época. Em um comunicado, o clube informou que o lateral foi suspenso, enquanto aguarda o andamento da investigação.