Lateral do Colônia ganha primeira chance pela seleção alemã

O técnico Joachim Löw anunciou nesta sexta-feira os convocados da seleção alemã para o duelo diante de Gibraltar, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, no próximo dia 14, em Nuremberg, e para o amistoso contra a Espanha, no dia 18, em Vigo. A lista trouxe como principal novidade a presença do lateral-esquerdo Jonas Hector, do Colônia, único debutante a figurar neste grupo de atletas chamados para estes dois próximos compromissos.

Löw destacou nesta sexta-feira que Jonas Hector, de 24 anos, já vinha sendo observado pela comissão técnica da seleção alemã há algum tempo e que agora ele mereceu ter a sua primeira chance no time nacional. "Queremos conhecê-lo melhor, ele está jogando bem pelo Colônia", afirmou o comandante, em entrevista coletiva.

O meia-atacante Marco Reus, do Borussia Dortmund, os meio-campistas Sami Khedira (Real Madrid) e Lars Bender (Bayer Leverkusen) e o defensor Benedikt Hoewedes (Schalke 04) voltaram a ser convocados para seleção alemã depois de terem se recuperados de lesões. Já o atacante Kevin Volland, do Hoffenheim, foi novamente chamado após estrear pela equipe nacional em maio passado.

O atacante Mario Gomez, por sua vez, voltou a atuar recentemente pela Fiorentina após se recuperar de lesão, mas acabou ficando fora desta lista de convocados.

Depois de ter se sagrado tetracampeã mundial na Copa de 2014, a Alemanha vive uma fase de instabilidade e hoje ocupa apenas o terceiro lugar do Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa, depois de uma derrota para a Polônia, um empate com a Irlanda e uma vitória sobre a Escócia.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA ALEMANHA:

Goleiros - Manuel Neuer (Bayern de Munique), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) e Ron-Robert Zieler (Hannover).

Defensores - Jerome Boateng (Bayern), Erik Durm (Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Jonas Hector (Colônia), Benedikt Hoewedes (Schalke 04), Shkodran Mustafi (Valencia), Antonio Ruediger (Stuttgart) e Sebastian Rudy (Hoffenheim).

Meio-campistas - Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Lars Bender (Bayer Leverkusen), Sami Khedira (Real Madrid), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern de Munique), Lukas Podolski (Arsenal) e Andre Schürrle (Chelsea).

Atacantes - Mario Götze (Bayern de Munique), Max Kruse (Borussia Mönchengladbach), Marco Reus (Borussia Dortmund) e Kevin Volland (Hoffenheim).