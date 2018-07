Lateral do Cruzeiro comemora período sem jogos O Cruzeiro só fez três jogos na temporada até aqui e já vai começar uma intertemporada. Como o clássico contra o Atlético-MG, válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, foi antecipado para a abertura do estadual, a equipe não joga neste fim de semana e só volta a campo no dia 2 de março, contra o Tombense. Até lá, nenhum compromisso oficial.