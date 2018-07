Lateral do Cruzeiro pede atenção contra Once Caldas Dono da melhor campanha da Libertadores até agora, o Cruzeiro estreará no mata-mata na quarta-feira diante do Once Caldas, time com o pior retrospecto na fase de grupos. A diferença nas campanhas, contudo, não empolga o lateral Pablo, que pediu atenção aos seus companheiros às vésperas do jogo de ida das oitavas de final, na Colômbia.