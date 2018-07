Lateral do Flu mira vitória em clássico para dar 'arrancada' no Carioca

"No Carioca, deixamos um pouco a desejar na primeira fase, nos classificando apenas nos últimos jogos. Sabemos que nossa equipe tem que trabalhar muito ainda para chegar no nível que queremos, mas esperamos fazer um grande jogo já no domingo, contra o Botafogo, para iniciar uma arrancada no Carioca", projetou o jogador.

O Flu busca a "arrancada" depois de sofrer no início do campeonato. Os resultados ruins custaram o emprego do técnico Eduardo Baptista. E já sob o comando do interino Marcão o time se recuperou, com duas vitórias seguidas. A situação ficou ainda mais favorável quando Levir Culpi foi contratado e estreou com outro triunfo, desta vez na Copa Sul-Minas-Rio.

Para Giovanni, o novo treinador já está fazendo diferença no time. "Ele é um cara bem sincero, que fala se você errou sem fazer rodeios. Já pudemos perceber que é um técnico que dará oportunidade para todo mundo e quem estiver melhor vai jogar. Isso aí ele já deixou muito claro", afirmou.

Fora da partida do meio de semana, em que Levir escalou somente reservas, o lateral deve voltar ao time no duelo deste domingo, na primeira rodada da Taça Guanabara.