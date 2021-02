Lateral do Hellas Verona está em estado grave devido queda após ser eletrocutado

Lateral-direito do Hellas Verona, Andrea Gresele batalha pela vida. O jovem jogador, de 18 anos, se encontra em estado grave após sofrer queda de quatro metros no último sábado. O acidente aconteceu após sofrer choque elétrico em uma estação de trem na Itália. Gresele está em estado crítico e sob cuidados intensivos. Ele está sendo tratado em um hospital local, próximo onde aconteceu o acidente, na estação Porta Vescovo, em Verona, nordeste da Itália.

O jogador estava com amigos quando subiu em um dos vagões de trem. Ele encostou em um fio de alta tensão e sofreu forte descarga elétrica, que o fez cair violentamente de cima do trem.

"Estamos ao seu lado, seus entes queridos e aqueles que, como nós, te amamos", escreveu o Hellas Verona em seu Twitter oficial. As lesões mais graves até o momento foram vértebras fraturadas e um edema cerebral. Gresele foi operado nesta segunda-feira e permanece sob constante observação.

Gresele estava dando seus primeiros passos no futebol profissional, tendo tido sua grande oportunidade como titular na atual temporada em jogo da Copa da Itália, contra o Cagliari, em novembro. O Hellas Verona investiga o que de fato aconteceu no acidente com seu atleta.

Rival local do Hellas Verona, o Chievo também mostrou apoio ao jovem jogador. "Vamos, Andrea! Estamos perto de você neste momento tão difícil, vença o seu jogo mais importante!"

O Hellas Verona disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano. Atualmente, ocupa a 9ª posição da tabela, com 30 pontos. O líder Milan tem ampla distância, somando 49 pontos. O novo compromisso da equipe de Andrea Gresele é somente na próxima segunda-feira, diante do Parma, em casa.

