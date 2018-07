Lateral do Jaguares espera jogo difícil contra o Inter

"O Internacional é o time mais forte do nosso grupo e temos a missão de sair de Porto Alegre pontuando", afirmou o lateral-direito Marvin Cabrera, que exigiu uma boa atuação dos seus companheiros. "Temos que jogar com dignidade, representando o país e as cores do Jaguares", completou.

Depois da longa viagem, a delegação mexicana fará um treino de reconhecimento no gramado do beira-rio no noite desta terça-feira. Na segunda, os jogadores fizeram apenas um treino rápido no Parque Moinhos de Vento.

Apesar de jogar o favoritismo para o Inter, o Jaguares é o líder do Grupo 6, com três pontos, por ter vencido na estreia o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Inter e Emelec, que empataram na primeira rodada, somam um ponto cada e dividem a segunda colocação da chave.