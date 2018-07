Lateral do Palmeiras sofre grave lesão e está fora do Paulistão

O Palmeiras deve perder o lateral-esquerdo João Paulo para a sequência do Campeonato Paulista. O jogador sofreu uma ruptura completa dos ligamentos do tornozelo direito durante treinamento realizado nesta sexta-feira, na Academia de Futebol.

O local ainda está bastante inchado, por isso não é possível fazer um diagnóstico mais preciso, entretanto, existe a possibilidade dele ter que passar por cirurgia. O fato é que a gravidade da lesão faz com que ele fique, no mínimo, um mês longe do gramados. Assim, não daria tempo de voltar para a fase final do estadual.

A jogada da lesão aconteceu nos minutos finais do treinamento, quando João Paulo tentou desarmar um companheiro com um carrinho e seu pé travou no gramado. Com muita dor, ele precisou deixar o campo sendo carregado por outros jogadores.

Sem João Paulo, o técnico Oswaldo de Oliveira conta com Zé Roberto e Victor Luis para a lateral-esquerda. João, inclusive, deve ser retirado da lista dos 28 inscritos no estadual e abrirá uma vaga, que pode ser ocupa por Andrei ou Julen.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, para enfrentar o Red Bull, em Campinas. Oswaldo não deu pistas de quem joga, mas ele pode repetir a formação que derrotou o São Paulo, domingo passado, com Fernando Prass; Lucas; Vitor Hugo, Tobio e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Dudu e Rafael Marques; Cristaldo.