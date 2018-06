Lateral do PSG diz que Unai Emery deixará o clube no fim da temporada

A passagem de Unai Emery pelo Paris Saint-Germain parece mesmo perto do fim. Criticado por torcida e imprensa, principalmente após a queda para o Real Madrid na Liga dos Campeões, o espanhol vai deixar o clube ao fim da temporada. Pelo menos foi o que garantiu o lateral-direito Thomas Meunier.

+ Próxima temporada do PSG deve começar com Neymar e sem Emery

O jogador está a serviço da seleção belga e, perguntado em entrevista coletiva sobre sua situação no PSG, respondeu: "Eu estou esperando, porque muitas coisas, incluindo o treinador, vão mudar".

Meunier ainda indicou ter ficado satisfeito com esta iminente mudança. "Eu vou ter mais oportunidades. Não tenho mais 18 anos, tenho 26, e sou totalmente ciente da minha capacidade. Preciso me firmar no clube, mostrar o que posso fazer. O clube sabe o que eu penso."

Após um ótimo trabalho no Sevilla, onde conquistou três títulos da Liga Europa, Emery chegou ao PSG em 2016 com o objetivo de ampliar o sucesso nacional do clube para o continente. Porém, mesmo com os milhões investidos em estrelas, o treinador não cumpriu esta meta.

Não bastassem as decepções na Liga dos Campeões, Emery ainda teria acumulado desavenças com alguns jogadores. No início da passagem de Neymar pelo PSG, a imprensa francesa especulou bastante sobre possíveis desentendimentos com o treinador.